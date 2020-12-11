Зеленский делает 3 ошибки - экс-премьер Гончарук

Во власти люди, которые защищают интересы олигархов, говорит Гончарчук о политике президента Зеленского. Фото: preisident.gov.ua

Президент Владимир Зеленский делает 3 ошибки в кадровой политике. Об этом сказал бывший премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Радіо Свобода".

"Первая. Если ты приходишь на пост президента проводить реформы, то тебе нужны люди, которые готовы их делать. А не "крепкие хозяйственники". Главный тренд - возвращение людей из прошлого, из эпохи Януковича. Людей, которые приходят без программ, понимания, что надо делать. Вместо этого пытаются максимально сохранить статус-кво. С лозунгом "главное, чтобы не хуже". Это путь в никуда, потому что Украине нужны реформы.

2-я ошибка, которую сейчас делает президент и его окружение - постоянная ротация. Когда лицо, фамилии людей не успевают запоминать даже международные партнеры, доверия к стабильной работе не будет. Это точно не про долгие деньги.

Ну и 3-я, возможно самая большая. В правительстве, региональной политике отдается предпочтение людям, которые будут защищать интересы отдельных групп влияния, олигархов. Это сразу видно, отражается на темпе реформ. Посмотрите на приватизацию, которая сразу после того, как мы ушли в отставку, фактически была остановлена под предлогом Covid. Остановлена подготовка, аудит, передача на приватизацию. Такие люди в правительстве, как Уруский, Петрашко, вызывают на Западе достаточно однозначную оценку. Это точно не способствует привлечению инвестиций.

Министр образования защищает старую, коррумпированную систему. В энергетике до сих пор нет постоянного министра", - сказал Гончарук. Заявил, что в правительстве отстаивают интересы олигарха Рината Ахметова.

"Бахматюк связан с Министерством экономики", - сказал экс-премьер

"Проблема - не готовность меняться", - отметил Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.