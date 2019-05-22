Зеленский дал еще одну должность

Андрей Герус стал представителем президента в Кабмине. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Кабмине.

Им стал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Указ опубликован на сайте главы государства 22 мая.

В 2015 году Герус баллотировался в Киевсовет от "Самопоміч".

Был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.