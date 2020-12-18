Зеленский анонсировал выплаты шахтерам

Горняки получили зарплаты за октябрь и ноябрь. Фото: slovoidilo.ua

Со следующей недели горняки начнут получать зарплату за декабрь.

Зарплату за октябрь и ноябрь шахтерам полностью выплатили. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу, 18 декабря.

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"Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Все деньги есть уже на шахтах. С этого понедельника, я обещаю, мы начинаем выплаты за декабрь", - отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Этот закон был принят парламентом 2 декабря 2020.