Зеленский анонсировал выплаты шахтерам

Со следующей недели горняки начнут получать зарплату за декабрь.
Зарплату за октябрь и ноябрь шахтерам полностью выплатили. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу, 18 декабря.
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"Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Все деньги есть уже на шахтах. С этого понедельника, я обещаю, мы начинаем выплаты за декабрь", - отметил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Этот закон был принят парламентом 2 декабря 2020.
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