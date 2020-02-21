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пятница, 21 февраля 2020 12:58

Заявления Кивы о "кровавом перевороте" и пострадавших "беркутовцах" — методичка Кремля

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  Блогер Сергей Наумович прокомментировал скандальный пост о Евромайдане нардепа Ильи Кивы
Блогер Сергей Наумович прокомментировал скандальный пост о Евромайдане нардепа Ильи Кивы

Опубликовав скандальный пост о Евромайдане в канун шестой годовщины расстрелов, народный депутат Илья Кива повторил тезисы кремлевской пропаганды о событиях в Украине в 2014 году.

Об этом в facebook написал блогер Сергей Наумович.

"Илья в очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды и приурочил это к очередной годовщине. Такой себе плевок на могилы погибших активистов, плевок на семьи погибших. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", — пишет блогер.

Напомним, накануне дня Небесной сотни нардеп опубликовал в телеграме пост, в котором потребовал "защитить права и восстановить доброе слово о тех офицерах, которые отдали тогда свои жизни, получили ранения и урон своему здоровью в то время, как горстка негодяев совершала кровавый переворот власти, результатом чего и стала 6-летняя война".

"Стало быть он считает, что: убийцы из "Беркута" — пострадавшие, свержение диктатуры Януковича — "кровавый переворот", в войне и оккупации наших территорий виновата не Россия, а сама Украина и участники Евромайдана. "Горсткой негодяев", которые совершили "кровавый переворот" он назвал активистов и лидеров, комендантов Майдана — Парубия, Яценюка и т.д., в числе которых, напомню, наставник Кивы в большой политике Аваков. Забавно, правда?", — пишет Наумович.

При этом он напомнил, что сам Кива в 2014 году называл себя участником Евромайдана, публиковал многочисленные фотографии в балаклаве, а после революции и во многом благодаря ей получил достаточно высокую должность в государстве и даже сделал политическую карьеру.

"Снова переключаю ТВ-каналы и снова натыкаюсь на комментарий Кивы, который вдруг стал ненавидеть "переворот" шестилетней давности, — пишет блогер. — Казалось бы, просто избегай тему событий февраля 2014 года и хотя бы в эти черные дни не спекулируй на боли, которая никогда не пройдет".

Цензор.НЕТ
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