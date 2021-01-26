Завтра в Украину приедет глава МИД Венгрии: посольство получило угрозы

Посольству Венгрии угрожали. Фото: ТСН

Венгерское посольство в Украине получило письмо с угрозами.

Это произошло накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что "авторы" присланных угроз находятся не в Украине.

"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал он.

В письме говорится, что в случае приезда Сийярто в Украине авторы угроз "начнут в край жестко действовать".

"Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови", - написали неизвестные.

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27 января глава венгерского МИД Петер Сийярто прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях между Киевом и Будапештом.