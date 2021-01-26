Завтра в Украину приедет глава МИД Венгрии: посольство получило угрозы

Венгерское посольство в Украине получило письмо с угрозами.
Это произошло накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Инцидент уже расследуют украинские правоохранительные органы. Кулеба предположил, что "авторы" присланных угроз находятся не в Украине.
"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал он.
В письме говорится, что в случае приезда Сийярто в Украине авторы угроз "начнут в край жестко действовать".
"Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови", - написали неизвестные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали владельцев лучших паспортов в мире
27 января глава венгерского МИД Петер Сийярто прибудет с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях между Киевом и Будапештом.
Комментарии