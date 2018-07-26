Завтра безвиз хоть с США - Аваков сообщил украинцам приятную новость

 
Ексклюзивы
1/5
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 4518
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3987
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1584
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3042
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 585
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6885
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 711
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3177
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3367
Фото
Все фото
3
4
3
6
3
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Видео
Все видео
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 522
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4653
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 981
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4743
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3735
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2709
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 15:48

Завтра безвиз хоть с США - Аваков сообщил украинцам приятную новость

  Комментировать
Завтра безвиз хоть с США - Аваков сообщил украинцам приятную новость
Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил, уверяет руководитель МВД Арсен Аваков. Фото: открытые источники

По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче больше нет", - сообщил он.

По словам министра, "ни один чиновник не может сегодня кивать на Киев и говорить "не напечатали", если истек предусмотренный законом срок".

"Прощайте,"решалы" и мошенники, с которыми мы боролись, которые предлагали услуги по ускорению выдачи.

Прощай неопределенность "успею-не успею" получить паспорт до поездки.

Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. никакого экстрима", - написал Аваков.

Готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть с США

Задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так так бумажные архивы скомпроментованы.

К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинцев. Но уже сегодня - инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбината "Україна" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

Поэтому мы готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть со США или с другими странами (их остается все меньше и меньше).

Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ИD-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию".

Последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества", - заявил министр внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безвиз не отменят - еврокомиссар

Год назад, 11 июня 2017 начал действовать безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза. Соответствующее соглашение 17 мая 2017 президент Петр Порошенко и председатель Европарламента Антонио Таяни подписали в Страсбурге. Украина получила безвиз только на третий год президентства Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завтра безвиз хоть с США - Аваков сообщил украинцам приятную новость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 138941
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 46499
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 42074
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 32108
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 21425
Больше всего комментируют
52
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
13
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
5
Показали ликвидированного возле Песков боевика Гаусса
Голосов: 17842
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua