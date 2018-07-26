Завтра безвиз хоть с США - Аваков сообщил украинцам приятную новость

Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил, уверяет руководитель МВД Арсен Аваков. Фото: открытые источники

По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче больше нет", - сообщил он.

По словам министра, "ни один чиновник не может сегодня кивать на Киев и говорить "не напечатали", если истек предусмотренный законом срок".

"Прощайте,"решалы" и мошенники, с которыми мы боролись, которые предлагали услуги по ускорению выдачи.

Прощай неопределенность "успею-не успею" получить паспорт до поездки.

Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. никакого экстрима", - написал Аваков.

Готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть с США

Задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

"К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так так бумажные архивы скомпроментованы.

К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинцев. Но уже сегодня - инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбината "Україна" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

Поэтому мы готовы к безвизу хоть с Канадой, хоть со США или с другими странами (их остается все меньше и меньше).

Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой подписи в ИD-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию".

Последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества", - заявил министр внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безвиз не отменят - еврокомиссар

Год назад, 11 июня 2017 начал действовать безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза. Соответствующее соглашение 17 мая 2017 президент Петр Порошенко и председатель Европарламента Антонио Таяни подписали в Страсбурге. Украина получила безвиз только на третий год президентства Порошенко.