Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 666
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 774
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1188
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 837
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1008
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11232
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1683
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1017
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
4
3
5
20
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Видео
Все видео
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6354
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2799
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2304
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1305
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1224
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1080
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 21:37

Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"

  Комментировать
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в &quot;Слуге народа&quot;
Мендель сказала, что скандалы в "Слуге народа" это нормальное явление. Фото: Prm

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что скандалы с депутатами "Слуги народа" это вполне нормальное явление.

"Я хотела бы отметить, что многие "зашквары" в СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а потому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 - это четыре. А 20% от 254 - это гораздо больше. А по процентам одно и то же", - сказала Мендель в эфире программы VластьvsVлащенко.

Она добавила, что "прошло уже несколько месяцев, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" имеет 35 "говорящих голов" - СМИ

Спикер Зеленского также считает, что зашквары можно назвать "другой стороной демократии".

Погрешность "удачного" подбора кадров в "Слуге народа" составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже трех. Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Застрелили владыку украинской церкви

Завел страницу в Facebook, работает 12 часов в день: Патон празднует 101 год

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

Избрали президента академии наук

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 35640
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 15786
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 13618
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 2 Просмотров: 10287
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 10071
Политика
Суд избрал меру пресечения Садовому
Суд избрал меру пресечения Садовому Просмотров: 387
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны
В "Слуге народа" заговорили о легализации марихуаны Просмотров: 117
Бывший глава Администрации президента пошел в партию кума Путина
Бывший глава Администрации президента пошел в партию кума Путина Просмотров: 549
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
 Просмотров: 666
Пристайко обратился к Apple: Глобальная политика – не ваша сильная сторона
Пристайко обратился к Apple: Глобальная политика – не ваша сильная сторона Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
4
За угрозы убийством. Нардепу Федыне готовят снятие неприкосновенности и подозрение
2
Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
2
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Голосов: 13847
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua