Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"

Мендель сказала, что скандалы в "Слуге народа" это нормальное явление. Фото: Prm

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что скандалы с депутатами "Слуги народа" это вполне нормальное явление.

"Я хотела бы отметить, что многие "зашквары" в СН, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, а потому и "зашкваров" будет много. Если их 20, то 20% от 20 - это четыре. А 20% от 254 - это гораздо больше. А по процентам одно и то же", - сказала Мендель в эфире программы VластьvsVлащенко.

Она добавила, что "прошло уже несколько месяцев, пора уже и "зашкварам" быть. Это нормально".

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Спикер Зеленского также считает, что зашквары можно назвать "другой стороной демократии".

Погрешность "удачного" подбора кадров в "Слуге народа" составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже трех. Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.