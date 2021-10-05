Заседание Верховной Рады досрочно закрыли

Стефанчук закрыл заседание, потому что не было повестки дня. Фото: УНИАН

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук досрочно закрыл заседание.

Сделал это из-за несогласованности повестки дня. Заседание закрыли в 14:00 вместо 15:00.

"Учитывая то, что Согласительный совет не утвердил сегодняшнюю повестку дня, и мы это обсудили на собрании руководителей фракций и групп, три фракции и группы внесли такое предложение. Они обратились к председателю Верховной Рады Украины безотлагательно собрать Согласительный совет и определить повестку дня", - сказал он

Стефанчук надеется, что повестку дня таки примут.

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"Надеюсь, что состоится Согласительный совет и в ближайшее время примут повестку дня. И после этого мы перейдем к рассмотрению вопросов. А работу мы продолжим, надеюсь, завтра, в соответствии с регламентом", - отметил он.

2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 4 октября в аппарат поступили подписные листы с подписями 175 нардепов. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.