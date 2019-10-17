Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт

Рекламы азартных игр быть не должно, подчеркнула эксперт

В законопроекте о государственном регулировании рынка азартных игр однозначно должно быть запрет на рекламу. Об этом заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельского, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает "Depo.ua".

В ходе пресс-конференции Загребельская и журналист издания "Наші Гроші" Юрий Николов проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации.

"Любые аддиктивные товары, например, азартные игры, алкоголь, табак должны быть ограничены в рекламировании. К каждому из товаров, конечно, должен быть собственный подход. Что касается азартных игр, то на мой взгляд вообще этой рекламы быть не должно. На что направлена реклама? На то, чтобы у потребителя возникло желание приобрести этот аддиктивный товар. Хочет государство, чтобы у нас возникло желание пойти поиграть в эти азартные игры? Очевидно, нет. Мы легализуем азартные игры только для того, чтобы они были для той части населения, которая не хочет быть в сети подпольных казино. Поэтому рекламы классических азартных игр (казино, онлайн-казино, рулетка) не должно быть", - отметила она.

По словам Загребельской, каким образом этот запрет будет реализован, зависит от того, какому органу будет поручено осуществлять контроль по этому вопросу, каким будет механизм запуска этого органа и какие инструменты у этого органа будут.

"Что касается онлайн-рекламы - это вопрос уже будет к киберполиции, однако все зависит от того, когда будет принят законопроект и когда он вступит в силу. И когда начнет действовать часть о запрете рекламы. Когда будет запущен орган, который должен будет все это регулировать, и когда у этого органа будут эффективные возможности для того, чтобы этот контроль осуществлять и прекращать эти нарушения", - подчеркнула она.