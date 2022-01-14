Запад понимает, что власть преследует Порошенко как политического конкурента - журналист Роман Цымбалюк

Причина преследований пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в росте его поддержки украинцами. Зеленскому и его окружению понравилось быть у власти, поэтому они пытаются избавиться от конкурентов. Об этом сказал украинский журналист Роман Цымбалюк в комментарии американскому телеканалу RTN. "Петр Порошенко избранный в Раду действующий политик в Украине возглавляет крупнейшую оппозиционную партию "Европейская Солидарность". И рейтинги последней говорят, что еще немного – и "Европейская Солидарность" обгонит партию власти "Слуга народа", – заметил журналист.

"Вся эта история вообще пахнет. Потому что очень много наблюдателей, и я в их числе, видим, что это так называемая наша политическая борьба, и она не всегда происходит четко по демократическим нормам", - добавил Цымбалюк.

"Выборы близятся. О рейтингах я уже сказал. Очевидно, Зекоманде понравилось руководить государством, несмотря на все сложности и работу не до 18:00", - отметил он.

Журналисты считает, что именно это, в первую очередь, связано с преследованием Петра Порошенко.

"Как я вижу, мечта Зеленского – посадить на одну скамью подсудимых Медведчука (это кум Путина и, как он себя считает. лидер всех пророссийских сил) и Петра Порошенко. При всех трудностях и грязи украинской политики все же нечестно и неадекватно ставить знак равенства между ними", – подчеркнул он.

Журналист также подчеркнул, что у обвинений Порошенко нет никаких юридических оснований: "По самому делу по закупке угля, я не думаю, что есть шансы довести это дело до такого завершения, как хотят в Офисе президента". Он отметил, что тот период, о котором говорят следователи, шахты на оккупированной части Донбасса еще не были национализированы боевиками, они находились под юрисдикцией Украины, шахтеры получали заработную плату в гривнах на карты в украинских банках".

Роман Цымбалюк отметил, что лидер "Европейской Солидарности" имеет значительную поддержку украинцев, а также является уважаемым и известным политиком на Западе.

"И все видят, что это больше похоже на какие-либо политические репрессии и попытку сбить конкурента. В общем, это вряд ли пойдет на пользу украинскому государству, особенно с учетом геополитического расписания. С одной стороны, в наши ворота уже вошел враг, оккупировав Крым и Донбасс. Открывать второй внутренний фронт, потому что Петр Порошенко собрал под своим крылом очень много людей с четкими проукраинскими взглядами, в то время когда могут быть нюансы с войной - значит неидеально выглядеть в глазах западных партнеров, в поддержке которых мы нуждаемся. И это уже слишком", – резюмировал он.