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среда, 27 февраля 2019 16:52

Закрытие 65 дел и дефолт: какие последствия отмены статьи о незаконном обогащении

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Закрытие 65 дел и дефолт: какие последствия отмены статьи о незаконном обогащении
Отмена статьи о незаконном обогащении будет иметь серьезные последствия. Фото: Униан

Отмена статьи Уголовного кодекса о наказании чиновников за незаконное обогащение может привести к автоматическому закрытию десятков дел о коррупции в высших эшелонах власти. Украинцы заплатят возможным дефолтом.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была одним из главных требований крупнейших международных партнеров Украины - Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза, говорится в материале Центра противодействия коррупции для "Украинской правды".

"Из-за отмены ответственности за незаконное обогащение Украина не получит следующий транш МВФ, даже если все остальные обязательства по текущим меморандумом с МВФ будут выполнены. Без средств МВФ Украина снова может столкнуться с существенными трудностями в выплатах внешних кредитов. Ведь только в 2019 году Украина должна погасить долгов на 14 млрд долларов США, что составляет 75% от международных резервов Украины по состоянию на начало 2019 года", - говорится в материале.

Кроме того, будут автоматически закрыты 65 дел НАБУ по незаконному обогащению нардепов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей глав СБУ и других топ-чиновников.

"Все дела, независимо от того, они находятся в суде, или еще находятся на стадии досудебного рассмотрения, автоматически закроются. Четыре года работы НАБУ над ними пойдут просто коту под хвост. Более того, все чиновники страны фактически получат амнистию с их незаконными состояниями. Ведь такое решение Конституционного суда фактически отменяет это преступление в Уголовном кодексе", - отмечают в статье.

В частности, речь идет о делах первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины, председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, главы скандального Окружного админсуда Киева Павла Вовка, бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика, бывшего главы ДФС Мирослава Продана, нардепов от "Радикальной партии" Евгения Дейдея, Олега Ляшко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука и генпрокурора Юрия Луценко.

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"Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив приобретение. Их всех амнистируют и все простят. Не только фигуранты 65 дел НАБУ, но и все субъекты электронного декларирования получат амнистию. Украинцы же заплатят за это возможным дефолтом".

Кабинет министров обратился к Верховной Раде безотлагательно принять законопроект, регулирующий гастролирование артистов в России. Такое решение правительство приняло на заседании в среду. Проект решения зачитал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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Дата
27
февраля

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