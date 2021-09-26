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воскресенье, 26 сентября 2021 15:07

Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка

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Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка / president.gov.ua

Закон об олигархах, который Верховная Рада приняла 23 сентября, даст власти полномочия, которые не предусмотрены законом.

Таким образом можно говорить об элементе узурпации власти. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом пишет "Обозреватель".

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Рябошапка также отметил, что закон не повлияет на поступление в государственный бюджет и не улучшит благополучия граждан.

Процедура, по которой принимали закон, позволяет оппозиции заблокировать процесс деолигархизации через Конституционный Суд. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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