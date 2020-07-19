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Закон об игорном бизнесе был поспешным и его надо пересмотреть - вице-спикер Верховной Рады

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Закон об игорном бизнесе был поспешным и его надо пересмотреть - вице-спикер Верховной Рады
Кондратюк рассказала про закон об игорном бизнесе. Фото: РБК

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина") назвала легализацию Верховной Радой игорного бизнеса в Украине поспешным решением.

"Чего закон так быстро надо было принимать - это вообще загадка большая ... Что касается азартных игр? Я не уверена и точно думаю, что это не связано с финансированием местных выборов. Потому что то, что заложено в законе об азартных играх, кстати, текста которого тоже полностью не видно, надо будет его точно прочитать, но тем не менее, там есть переходный период в два года, когда создается специальный наблюдательный совет, который будет наблюдать за тем, как ведутся, и эффективно контролировать, как, например, ведется онлайн-казино, казино, которые должны открыться, игровые автоматы, букмекерство, онлайн-покер и так далее. То есть создается огромная на центральном уровне структура, которая должна следить за этими процессами", - заявила Кондратюк в интервью "Радио Свобода".

Прежде чем принимать такой закон, власть должна спросить общественное мнение.

"А местных органов спросили, хотят ли они иметь там где у себя в городах или где-то в районах, или в областях эти места, где люди могут приходить и играть, не говоря об этих игровых автоматах? А у людей спросили, где эти люди будут бежать в эти ломбарды и закладывать последнее, что у них есть? ", - отметила вице-спикер.

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14 июля Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине, что позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети Интернет (в том числе покер), букмекерскую деятельность и тому подобное. Законопроект также предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

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19
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