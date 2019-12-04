Задержание Онищенко: появились новые подробности

Онищенко бежал из Украины в 2016-м. Фото: УНІАН

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии.

Онищенко в Германии взяли под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, пишет "Українська правда"

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Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.