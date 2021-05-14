"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума

Президент России Владимир Путин назвал арест своего кума Виктора Медведчука зачисткой политического поля. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отреагировал на арест кума Виктора Медведчука по подозрению в госизмене в Украине.

Он заявил о "зачистке политического поля". Добавил, что в Украине "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

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"Сейчас там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют", - заявил он, передает "РИА Новости".

Путин считает, что Запад поддерживает Украину в вопросе ареста Медведчука и закрытия телеканалов.

11 мая генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и другом нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. 14 мая ему надели электронный браслет.