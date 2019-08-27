За время действия "Роттердам+" зарплаты украинских шахтеров выросли вдвое - экс-глава НКРЭКУ

Вовк отметил, что 73 000 человек, работающих в области добычи угля, стали получать вдвое большую зарплату благодаря привязке к мировым ценам на уголь. Фото: obozrevatel.com

За время действия формулы "Роттердам+" более чем вдвое увеличились зарплаты шахтеров.

Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook.

Экс-глава НКРЭКУ привел официальные данные Госкомстата.

"7036 грн - средняя заработная плата шахтера на момент утверждения" Роттердам+" в марте 2016-го. 15 289 грн - средняя заработная плата шахтера в июне 2019-го, последнем месяце действия "Роттердам+". Вывод: за период действия прозрачной формулы и привязки к мировым ценам на энергетический уголь, т.н. "Роттердам+", зарплаты шахтеров выросли на 8253 грн в месяц, что соответствует росту более 117%", - написал Вовк.

Таким образом 73 тыс. человек, работающих в области добычи угля, стали получать вдвое большую зарплату благодаря привязке к мировым ценам на уголь.

"Дополнительный зарплатный фонд в год: плюс 99 тыс. грн на одного работника, плюс 7,2 млрд. грн на всех работников", - сообщил Волк.

Напомним, по мнению экспертов, введение формулы "Роттердам+" спасло угольную отрасль от кризиса и обеспечило справедливые цены в энергетике. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд грн. Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016-го. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019-го в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.