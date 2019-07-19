За полсуток Украина будет выбирать новую Верховную Раду: памятка избирателя

Автор: Gazeta.ua

Завтра, 21 июля, в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

Что нужно иметь с собой?

Чтобы проголосовать, нужно предъявить паспорт или ID-карту, для военнослужащих - военный билет. На заграничном участке нужно показать загранпаспорт.

2 бюллетеня

Гражданин получит 2 бюллетеня. Один - со списком партий, их 22. Второй - с именами кандидатов, баллотирующихся по мажоритарным округам. Их количество кругом разное - от 5 до 46. Во втором бюллетене не обязательно выбирать кандидата от партии, за которую голосовали в первом.

Если человек изменил место голосования за пределами своего округа, то на участке получит только бюллетень со списком партий.

Бюллетень избиратель должен заполнять лично в кабинке для голосований. На каждом из бюллетеней должна стоять только одна отметка "+" или "v". Документ с несколькими отметками или сторонними надписями признают недействительным.

Если бюллетень случайно испортили, можно написать заявление и член избирательной комиссии выдаст другой. Новый бюллетень можно получить только один раз и в обмен на испорченный.

Запрещено:

- фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень

- выносить бюллетень с участка

- заходить в кабинки по двое

- голосовать за другого человека

- агитировать.

За нарушение тайны голосования предусмотрены штрафы.

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На внеочередных парламентских выборах будут дежурить 131 192 правоохранителя. В МВД предупредили кандидатов в народные депутаты о наказании за привлечение к избирательному процессу "титушек".