За обман в декларации надо сажать - Разумков

КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.

Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что рабочая группа по конституционному кризису оставит лишение свободы за ложь в декларации в новом законопроекте.

"За коррупцию надо людей сажать. За обман в декларации - это тоже возможно, и я надеюсь, что мы придем к консенсусу. Важно, чтобы этот законопроект был проголосован до конца года. Иначе, если этого не произойдет, в следующий год мы придем в ситуацию, сказав, "извините, этот год мы не декларируем", сказал Разумков в "Свободе слова" на ICTV.

Он назвал эти два законопроекта (от президента и рабочей группы - ред.) промежуточными. Из них планируют собрать все положительное, в том числе и "наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование".

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Также Разумков отметил, что уровень коррупции, за который заключают, согласно законодательству, стоит даже уменьшить.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщал, что рабочая группа Разумкова зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы - предлагается только штраф и общественные работы.