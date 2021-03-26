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пятница, 26 марта 2021 14:56

За изображение Украины без оккупированных территорий будуть штрафовать

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За изображение Украины без оккупированных территорий будуть штрафовать
До 170 тыс. Грн предусмотрено за изображение Украине без оккупированных территорий. Фото: depositphotos.com

В Украине хотят штрафовать за изображение государства без оккупированных территорий. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект.

Сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Ввести штрафы планируют за распространение изображений территории Украины или карты без временно оккупированных территорий. Заплатить придется 85-170 тыс. грн.

За публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации из Крыма крымских татар в 1944-м также предусматривается наказание - штраф в размере 34 тыс. грн или общественные работы на срок до 200 ч.

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Публичным деятелям, должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления придется заплатить больше - от 5 до 7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

20 марта 2021-го в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей.

1 декабря 2020 года религиозное объединение мусульман в Польше выдало календарь на 2021-й, где изображение крымских мечетей подписаны как "Российская Федерация".

26 сентября 2020-го BBC World опубликовали карту Украины с "неукраинским" Крымом.

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