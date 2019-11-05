Взятка для НАБУ: председатель лесхоза откупился от СИЗО 5 млн грн

За председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу внесли залог в 5 млн.грн. Фото: Слово и Дело

За председателя Гутянского лесхоза Виктора Сису, которого задержали по подозрению в даче $100 тыс. взятки старшему детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог 5 млн грн и он вышел из СИЗО.

"За директора одного из госпредприятий в Харьковской области, подозреваемого в предложении взятки детектива НАБУ, вчера внесли залог. Сейчас подозреваемый уже вышел из СИЗО", - сообщает пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет "Украинская правда".

Сиса обязан носить электронный браслет и выполнять ряд других возложенных на него обязательств – не покидать населенный пункт, где проживает, прибывать на все вызовы в суд.

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31 октября НАБУ сообщило, что задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу бюро взятку $100 тыс.

Нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кучер написал в Facebook, что за взятку $100 тыс. задержали директора Гутянского лесхоза Виктора Сису.

В июле президент Владимир Зеленский провел в Харьковской области экстренное совещание по вырубке лесов. Тогда он заявил, что незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сиса. Глава государства позвонил Сисе и попросил зайти в Офис президента.