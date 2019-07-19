Выборы в Раду: партии вбухали в телевизор полмиллиарда гривен

76,4% избирательных фондов партии потратили на телевизионную рекламу.

На счета избирательных фондов партий, участвующих во внеочередных парламентских выборах, по состоянию на 10 июля поступило 622, 2 млн грн. Из этой суммы 76,4% или 559, 6 грн пошли на телевизионную рекламу.

Об этом сообщили в движении "Чесно".

Больше всего средств поступило в избирательный фонд Радикальной партии Олега Ляшко - 98, 2 млн грн.

Далее идут "Слуга народу" - 97,5 млн грн, "Голос" - 78,1 млн грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72, 2 млн грн, "Опозиційний блок" - 69 млн грн, "Європейська солідарність" - 47,3 млн грн, "Опозиційна платформа - За життя" - 39 млн грн, "Батьківщина" - 35 млн грн, "Громадянська позиція" - 21 млн грн, "Сила і честь" - 19,1 млн грн, "Самопоміч" - 15,5 млн грн, "Свобода" - 10,9 млн грн, "Аграрна партія" - 6,7 млн грн.

Остальные партии, участвующие в выборах, аккумулировали в фондах менее 5 млн грн.

По финотчетам 13,8% средств фондов партии потратили на наружную рекламу, 3,3% - печатную продукцию, 2,7% - рекламу на радио, 1% - рекламу в печатных СМИ, 2,8% - другие нужды.

Лидером по расходам стала партия "Слуга народу" - 96,9 млн грн. Далее следуют Радикальна партія - 73 млн грн, "Голос" - 71,6 млн грн і "Українська стратегія" - 61,2 млн грн.

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