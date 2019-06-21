Выборы в Раду: Найем сделал заявление

Мустафа Найем не будет переизбираться в парламент. Фото: УНІАН

Народный депутат Мустафа Найем не будет баллотироваться в следующую Верховную Раду.

Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

"Объединение тех, с кем хотелось бы работать, не произошло - многие единомышленники идут в парламент по разным спискам. А баллотироваться по мажоритарному округу и еще раз оказаться в парламенте без команды считаю неправильным. Мандат любой ценой мне неинтересен", - заявил он.

"Я никуда не ухожу и буду искать возможность реализовать себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на деоккупированных территориях", - также заявил Найем.

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На внеочередных выборах в парламент в ноябре 2014-го Мустафа Найем баллотировался по списку "Блок Петра Порошенка". Шел 20-м. В мае этого года вышел из фракции БПП.