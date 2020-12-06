Выборы в Кривом Роге: кто победил

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от "Центра исследования развития территорий".

По данным опроса на выходе с избирательных участков, у кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчик от "Слуги народа" - 41,14%.

Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошено 14000 избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.

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В Кривом Роге в день повторного голосования за мэра на одном из участков в туалете нашли бюллетени с отметками.