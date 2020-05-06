Выборы президента Польши: Сенат не поддержал голосование по почте

За закон о выборах голосовали 5 мая. Фото: pixabay

Сенат Польши отклонил избирательный законопроект.

Документ предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования, сообщает TVN24, передает "Європейськая правда".

Голосование за закон сначала назначили на среду. Состоялось оно во вторник после 21:00. Целый день продолжались дебаты. В голосовании приняли участие 86 сенаторов. 50 высказались против законопроекта, 35 - за, а один воздержался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туск призвали бойкотировать президентские выборы

Теперь акт вернется в Сейм - нижнюю палату польского парламента. Для отклонения возражений Сената в этой палате необходимо абсолютное большинство голосов - на один голос больше, чем за все остальные голоса (против и воздержавшихся).

В Сейме, который насчитывает 460 депутатов, в настоящее время правящая партия PiS имеет 235 голосов, из которых 18 - члены коалиционного соглашения, их лидер Ярослав Говин против майских выборов.

Планируется, что нижняя палата польского парламента рассмотрит документ в четверг, 7 мая.

Сейм Польши, несмотря на продолжающуюся пандемию нового коронавируса, одобрил предложение правящей партии "Закон и справедливость" о проведении выборов президента страны в установленный законом срок, 10 мая. Большинство парламентариев поддержали законопроект, позволяющий провести голосование по почте.