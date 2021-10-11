Выборы мэра Харькова: опрос показал кандидата-лидера

Более половины опрошенных жителей Харькова довольны деятельностью Терехова. Фото: "Депо"

57,6% жителей Харькова, которые готовы идти на выборы мэра, планируют проголосовать за исполняющего обязанностями главы города Игоря Терехова.

51% опрошенных считают, что дела в городе идут в правильном направлении. 31% придерживаются противоположного мнения, говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

19% харьковчан считают, что дела в государстве движутся в правильном направлении.

93% опрошенных называют Харьков комфортным для жизни. 6% противоположного мнения.

59% довольны деятельностью Терехова, 29% - недовольны. 40% довольны деятельностью горсовета, недовольны - 34%, затруднились оценить - 27%.

Терехову доверяют 53% опрошенных, не доверяют - 37%. Местному политику Александру Ярославскому доверяют 37%, не доверяют - 32%, не знают его - 22%. Михаилу Добкину доверяют 33%, не доверяют - 59%. Александру Фельдману доверяют - 31%, не доверяют - 57%. Евгению Мураеву доверяют 30%, не доверяют - 37%, не знают его - 29%. Арсену Авакову доверяют - 11%, не доверяют - 78%. Кирилла Кернеса и Татьяну Егорову-Луценко не знают большинство опрошенных.

60% однозначно примут участие в выборах городского головы. 71% назвали предвыборную кампанию спокойной.

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За Терехова готовы проголосовать 57,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 27,6% опрошенных поддерживают Добкина.

Опросили жителей Харькова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Опросили 1,2 тыс. Респондентов.

25 сентября в Харькове на конференции Партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и. о. городского головы Игорь Терехов был выдвинут кандидатом на досрочных выборах мэра 31 октября. На конференцию не допускали журналистов и наблюдателей, а против некоторых была применена физическая сила. Партийная конференция прошла в недавно открытом после реставрации концертном зале "Украина".