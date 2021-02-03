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среда, 03 февраля 2021 13:21

"Вы все дьявол" - Рабинович наделал шума в Верховной Раде

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&quot;Вы все дьявол&quot; - Рабинович наделал шума в Верховной Раде
Во время заседания Рабинович пел песню о Второй мировой войне. Фото: 112.ua

Народный депутат Вадим Рабинович от "оппозиционна платформа - За жизнь" возмутился с трибуны Верховной Рады из-за санкций против телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Во время пленарного заседание нардеп сорвался на крик и начал петь советскую песню о Второй мировой войне.

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"Сегодня фашизм в Украине получил свой цвет - зеленый! Но как наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, мы, их потомки, сделаем тоже самое и победим! Но пасаран - фашизм пройдет! И вы все погибнете, потому что вы - дьявол, фашистский дьявол! Вставай, страна огромная!"- прокричал Рабинович.

Интернет-провайдеры и онлайн сервисы друг за другом прекращают трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других. После появления указа президента о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов в воздействии кума Путина Виктора Медведчука медиахолдинг "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе".

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03
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