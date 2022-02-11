Встреча советников "нормандской четверки" завершилась

Нормандская встреча в Берлине завершилась. Фото: kremlin.ru

В Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась около 9 часов.

Переговоры начались около 15.30 по киевскому времени, сообщает ОП.

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Вскоре руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий Украину на встрече, проведет брифинг для СМИ.

Первоначально планировалось, что Ермак выйдет на брифинг по итогам встречи в 20:00. Затем выступление перенесли на 23:30 (по киевскому времени).

Украинская сторона надеялась на сегодняшней встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.