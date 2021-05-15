Все будущие кандидаты согласились возглавить министерства - Арахамия

Арахамия рассказал о грядущих изменениях в министерствах. Фото: Украинская правда

Виктор Ляшко согласился возглавить Министерство здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, а Алексей Любченко – Минэкономики.

"Я думаю, что наиболее вероятным кандидатом является г-н Ляшко. На Министерство экономики планируется как кандидат действующий глава налоговой, господин Любченко. На Министерство инфраструктуры – бывший наш коллега, действующий председатель "Укравтодора" Кубраков", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

На прямой вопрос относительно того, согласились ли кандидаты возглавить министерства, Арахамия ответил "Да".

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Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Позже премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.