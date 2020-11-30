Возле здания Зеленского установят каток

Перед входом в Офис президента Владимира Зеленского монтируют каток.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Во дворе перед входом в офис президента на ул. Банковой монтируют каток. Материалы уже привезли под ОП и рабочие взялись за обустройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне

Фото: Цензор.НЕТ

В Киеве витрины Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе". Празднование Нового года в Киеве из-за Covid-пандемии пройдет без концертов, массовых гуляний и с соблюдением карантинных правил. В правительстве предлагают ввести двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.