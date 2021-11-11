Вовк вместе с Портновым и чиновником Зеленского свергли председателя Совета судей - Следствие.

Судья Павел Вовк стал символом судебной коррупции. Фото: Бабель

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, Администрация президента Владимира Зеленского и пророссийский политик Андрей Портнов влияли на смену главы Совета судей Украины Олега Ткачука, которая состоялась в июле 2019 года.

Об этом говорится в расследовании "Как судья Вовк и Администрация Зеленского свергли председателя Совета судей" агентства "Следствие.Инфо".

Журналисты получили копии так называемых "пленок Вовка" - тайные записи разговоров из кабинета главы Окружного админсуда Киева. Из них следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 координировали увольнение Ткачука с должности председателя Совета судей Украины, и продвигали на его место "удобную" кандидатуру. Такой кандидатурой мог быть Вадим Бутенко, тогда заместитель Ткачука.

Свои действия Вовк координировал с чиновником времен Виктора Януковича Андреем Портновым, и с Администрацией президента, в частности, с тогдашним заместителем ее руководителя Русланом Рябошапкой. Из пленок следует, что именно судья ОАСК координировал встречу Бутенко с представителями АП.

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"Эту идею продвигали мы вдвоем, я и Андрей, еще такой Портнов. Вот. Он, но мы с ним не координировали относительно того, что я хотел расширенную встречу, а он хотел, чтобы Вадику (Вадиму Бутенко – ред.) дали полномочия […] Я считал, что Рябошапка сам отфильтрует этот вопрос. Короче, в итоге получилось: Вадик сейчас на встрече, Вадик там, на встрече, чтобы как-то сделать из этого картинку", — говорил в телефонном разговоре Павел Вовк.

Вовк даже давал телефонные указания Бутенко, к какому входу в Администрацию президента он должен был прийти.

После этого разговора 19 июня 2019 года была опубликована фотография заместителя главы АП Руслана Рябошапки и Вадима Бутенко, которые пожимают друг другу руки.

На дальнейших записях слышно, что судья ОАСК Вовк и его собеседники были уверены в необходимости увольнения председателя Совета судей Олега Ткачука, но относительно кандидатуры, которая займет его место, такой уверенности у них уже не было. Это было предположительно связано с попыткой собрать голоса в самой Раде под увольнение действующего тогда председателя.

"Как я предполагал, вопрос тактического плана по Вадику. Он говорит: смотри, есть четко группы людей, которые говорят так: мы готовы против Олега (Ткачука — ред.) голосовать. Но мы четко говорим, если ты это связываешь с Вадиком, мы не даем голоса", - сказал Вовк.

Впоследствии Олег Ткачук заявил о давлении на Совет судей со стороны новой власти и обещал обратиться в правоохранительные органы.

Ткачук в комментарии журналистам "Следствия.Инфо" рассказал, что заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка лично звонил судьям, пытаясь на них давить.

Однако 5 июля на заседании Совета Ткачук сложил полномочия. Новым руководителем органа судейского самоуправления стал Богдан Монич, а Вадим Бутенко остался в должности заместителя.

В июле председателю ОАСК Павлу Вовку и ряду судей НАБУ сообщили о подозрении - на основе записей разговоров в его кабинете, часть которых была опубликована в прошлом году. В здании суда провели обыски. Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, поддержавшему оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.