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воскресенье, 27 декабря 2020 12:04

Волонтеры передали кислородные концентраторы от Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны
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  Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Фото: eurosolidarity.org
Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Фото: eurosolidarity.org

Кислородные концентраторы от Фонда Порошенко получили три медучреждения на востоке Украины. Известный среди военных стоматолог, основатель волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" Игорь Ященко и участник войны против российской агрессии, блогер Глеб Бабич доставили концентраторы украинцам, живущим вблизи линии разграничения и воинам, которые защищают государство.

 

Первым пунктом назначения стал центр первичной медико-санитарной помощи в городе Селидово Донецкой области. Здесь занимаются здоровьем 38000 жителей. Сейчас в обществе 68 пациентов с диагнозом "коронавирус". Лечатся амбулаторно, поэтому концентраторы крайне необходимы - рассказывает директор Селидовского центра первичной медико-санитарной помощи Елена Марченко.

 

"Для нас очень важно, что нам благотворительный Фонд Петра Порошенко предоставил эти аппараты. Их удобно использовать. К тому же, они дорогостоящие, а население, к сожалению, не имеет возможности приобрести такие медицинские аппараты", - говорит врач.

 

В Селидовский центральной городской больницы для больных коронавирусом оснащены 50 коек. Но их не хватает, как и кислорода для тяжелых больных.

 

Врач инфекционного отделения Ирина Перепелица говорит: "учитывая большое перегрузки в отделении, концентраторов нам не хватает. И сегодня нам подарили от Фонда Петра Порошенко два концентраторы и пульоксиметры для оказания помощи больницы и больным ковид пациентам. Мы очень благодарны за эту помощь".

 

"Почему это так важно именно здесь, на Востоке? Эти люди, возможно, никогда не вспомнят Порошенко или "Дело общин". Но для них это помощь, которую дала Украина. Этот вопрос местного менталитета, и это очень важно. Это наши люди, и мы делаем те шаги, которые все больше убеждают их - здесь о них заботятся", - говорит врач-волонтер Игорь Ященко.

Еще два концентраторы привезли в Покровский в военный госпиталь. Сейчас здесь от ковиду лечатся более 20 защитников.

 

Обеспечение медучреждений кислородным оборудованием - пока в приоритетах Фонда Порошенко и волонтеров с ОО "Дело общин". "Это первая маленькая капля. 52 концентраторы. К Новому году их будет 100. И все меньше людей во время эпидемии будет рисковать на гибель от отсутствия кислорода", - говорит Глеб Бабич.

"Сегодня утром нам доложили, что к аппаратам, мы привезли, уже подключено первых пациентов. Ничего важнее этого не может быть", - сообщил волонтер в Facebook.

 

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии передали в больницы более 157 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В регионы Украины отправили более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко - кислородное оборудование для больных коронавирусом.

"Европейская Солидарность"
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