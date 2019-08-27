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"Володя, есть война. Спрятать ее за белые одежды не получится" - журналист жестко обратился к Зеленскому

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&quot;Володя, есть война. Спрятать ее за белые одежды не получится&quot; - журналист жестко обратился к Зеленскому
Надо быть откровенным с самим собой, говорит Роман Скрыпин.

Президент Владимир Зеленский должен назвать вещи своими именами - Россия напала на Украину. А не подбирать "абстрактные" слова.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в сети YouTube.

"Речь Зеленского была нормальной, эмоциональной. Единственная вещь. В чем была беда предыдущего президента? Он никак не мог решиться произнести на официальном уровне слово "война". Война России с Украиной. То же не смогла сделать предыдущая Верховная Рада.

Вижу, что у нынешнего президента Зеленского та же проблема. Он не может назвать войну российско-украинской. Потому что закон и Конституция предусматривают очень простые вещи. В случае нападения другого государства есть регламент, что надо сделать президенту и парламенту. Это объявление военного положения. Это надо артикулировать очень четко для всего мира и для себя.

Потому что то, что мы наблюдали (речь в День Независимости. - Gazeta.ua) - у Зеленского застряло не только слово "война", но и "Россия". Не сказал, что Россия является агрессором, страной, которая напала на Украину.

Были абстракции и образы о детях. Что это "двое детей, одного похитили, второго закрыли в доме". Володя, в этой жизни все очень просто. Если война, то это война. И придумывать всякие абстракции совсем не надо. Надо сказать, что Россия напала на Украину и с 2014-го продолжается война России с Украиной. Не украино-российская, а российско-украинская. Потому РФ напала. В этой ситуации почитай Конституцию и законы, что должен делать президент.

Надо артикулировать очень четко для всего мира и для себя

Не звонить Путину и просить "пожалуйста, прекратите войну". А есть ряд шагов, которые нужно сделать. И у тебя теперь есть большинство в парламенте. И СНБО, которое может собрать парламент на досрочное заседание.

У нас есть проблема, Володя, есть война. И ни за какие белые одежды ее скрыть не получится", - обратился журналист.

"Все, что мы увидели (постановка торжеств от Бадоева и Коляденко. - Gazeta.ua), пропитанный бешеной неискренностью. Фальш он есть фальшь. А настоящее - настоящим. Детей долго держали на солнце для технических функций в постановке. Если вы апеллируете к детям, то не используйте их. Искренности ноль.

Искусственные колокола - это пи*дец. В которые якобы звонят. И эта фальшь, в принципе, есть красной нитью в торжествах со стороны властей.

Бадоев и Коляденко - талантливы. Но это не те люди, которые должны это делать. Коляденко достаточно активно работала над "Третьим каналом" в Москве. Не гнушаются ездить в Санкт-Петербург, участвовать в постановках, сниматься в клипах. Это, конечно, их дело. Но если Независимость, то это Независимость. Если стадион, то стадион. Если мы патриоты Украины, то вряд ли во время войны должны закрывать глаза и говорить "это все вне политики". Нет, политика, музыка, спорт переплетены. То же касается Бадоева, который может снимать клипы кому угодно, где угодно в РФ. Это тоже его дела. Но если эти люди делают постановку государственного праздника... Они далеки от Украины просто, надо понять.

А как только они скажут, что Россия ведет войну с Украиной, у них прекратятся оттуда заказы. Дальше не поедут на заработки. Возможно, поэтому так все было замазано белым.

Алина Паш, ну не езди в Москву. Понимаешь, что это страна, которая нас напала?

Надо быть откровенным с самим собой. Алина Паш, ну не езди в оккупированный Крым. Не езди в Москву. Понимаешь, что это страна, которая нас напала? Несмотря на твой космополитизм. Сними шляпу", - также сказал Скрыпин.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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