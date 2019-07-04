"Война на Донбассе - это гражданский конфликт" - Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: LIGA.net

По словам Коломойского, конфликт на Донбассе "никем не инспирирован, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это произошло?.. Это внутренний гражданский конфликт ", - заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью для журнала НВ.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что из этого? "Джавелин" у нас? Это чья техника?"- говорит Коломойский.

"США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России. Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент [Дональд Трамп], по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в канун очередных президентских выборов, может, он не спешит с этим", - заявил олигарх.

"Мы говорим, что военные российские присутствовали на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодетые в отпускников или кого-то. В ДНР иЛНР 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг... И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление. Но у нас основа, шампур этого конфликта - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004-го, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - сказал Игорь Коломойский.

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имел никаких переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.