Во Львове на выборах официально победил Садовый

ТИК признала Садового победителем. Фото: city-adm.lviv.ua

ТИК Львова заявила о победе действующего мэра Львова Андрея Садового на выборах городского головы.

Садовый получил 62,25% поддержки избирателей, сообщает председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

Оппонент Олег Синютка получил 37,75% голосов. Разрыв между ними составляет 24,5%.

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"Что дальше? Ждем 5 дней. Это срок определенный для обжалования результатов выборов. Далее должна состояться торжественная сессия, и мы вместе с депутатами сложим присягу. Впереди много работы. Мы должны вместе выработать стратегию развития нашего общества на следующие 5 лет", - написал Садовый в Facebook.

В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах. На повторном голосовании во Львове, по данным экзит-полов, победил Андрей Садовый.