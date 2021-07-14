Во Франции видят смысла в расширении "нормандского формата"

Нормандский формат пока расширять не будут. Фото: Слово и Дело

Во Франции считают, что изменение нормандского формата не поможет разрешить ситуацию на Донбассе.

Все зависит от политической воли России, говорится в интервью посла Франции Этьена де Понсена tsn.ua.

Позиция Франции заключается в том, что проблема не в формате.

"Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой дурной воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру", - считает он.

Президент Владимир Зеленский хочет привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава государства планирует обсудить это с лидерами США и Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.