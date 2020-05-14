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четверг, 14 мая 2020 16:29

Власть сворачивает языковую политику. Украинского в эфире становится меньше - Сюмар

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Власть сворачивает языковую политику. Украинского в эфире становится меньше - Сюмар
Виктория Сюмар: "Украинского языка в эфире становится меньше, у Зеленского сворачивают языковую политику, заложенную командой Порошенко"

Действующая власть сворачивает достижения команды Порошенко в сфере языковой политики на телевидении и радио, которые были заложены в прошлые годы.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в эфире Прямого.

"Действующая власть сворачивает все достижения прошлой команды, в частности в сфере языковой политики на телевидении и радио, где сейчас не контролируется выполнение языковых квот и количества украинского контента. Мы действительно видим, что сворачивается сегодня все то, что мы сделали в предыдущем созыве парламента. Я являюсь автором закона о языке на телевидении, мои коллеги - закона о языке. Что мы видим сейчас? Уполномоченный по вопросам языка Кабинета Министров Татьяна Монахова вообще уволилась. И, в отличие от экоинспекции, где уволили руководителя Егора Фирсова, и сразу поставили нового человека, говорят, не далекого от ОПЗЖ, а вот по вопросу языка никого не назначают", - сказала Сюмар.

Она подчеркнула, что это означает, что в действительности реализация закона о языке под угрозой.

"Более того, Нацсовет сейчас не мониторит украинский язык на телевидении и на радио. И я в этом тоже вижу большую проблему, так как там она вся укомплектована сотрудниками "95 квартала" и, очевидно, что у них есть немного другие задачи. Как известно, "Квартал 95" преимущественно имеет большой запас продукта на русском языке и заинтересован его сбывать", - отметила депутат.

Сюмар также отметила, что "российский маятник" в партии власти сегодня берет верх.

"Это угроза всем тем украинским реформам, которые позволили появиться украинскому культурному продукту, которые позволили вообще в новом качестве предстать украинскому кино, украинской песне. Очевидно, что сегодня надо объединение и максимальное внимание к этой теме, потому что мы можем сегодня потерять эти ростки, основы украинской гуманитарной культуры, которые были заложены за прошедшие пять лет. И информационной среды. В этом контексте социальные сети очень важны. Это на самом деле является основой суверенитета, ибо потеряв это мы реально можем потерять государство", - добавила депутат.

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