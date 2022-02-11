"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"

"Это проигрышная тактика – Россия накапливает войска, а Украина начинает предметный разговор об особом статусе Донбасса", говорит Басараб. Фото: "Слово и дело"

Украинские власти продолжают говорить с Россией об особом статусе Донбасса в то время, когда РФ накапливает войска на границах Украины и угрожает масштабным наступлением. Такая тактика бессмысленна, рассказал Gazeta.ua политолог Михаил Басараб.

"По словам советника Путина Казака и переговоры, и окончательное заявление должны касаться особого статуса Донбасса. Россия хотела продублировать цитаты политического пакета требований Минских договоренностей, гарантирующих особый статус – в конкретных деталях. Андрей Ермак (глава Офиса президента – Gazeta.ua) отказался подписывать этот текст. Вчера результат переговоров мог быть значительно хуже для Украины. На этом этапе худшего не произошло", – говорит Басараб.

Ермак знал, что на переговорах речь пойдет об особом статусе Донецкой и Луганской областей, говорит политолог.

"Возникает вопрос – стоит ли об этом с россиянами вообще говорить за столом Нормандской четверки, в то время как Россия продолжает войну против Украины, накапливает огромные группировки войск. В таких обстоятельствах вести переговоры по особому статусу Донбасса по меньшей мере бессмысленно", – добавляет Басараб.

Дипломатическая игра украинского руководства непонятна, отмечает политолог.

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"Это проигрышная тактика – Россия накапливает войска, а Украина начинает предметный разговор об особом статусе Донбасса. На столе переговоров с Россией могут лежать лишь условия, чтобы она без всяких условий отвела свои войска от наших границ, перестала угрожать масштабной войной и окончательно признала, что она оккупировала части Донецкой и Луганской областей и Крым. РФ без каких-либо условий должна освободить эти территории – вот о чем должна идти речь", – говорит Басараб.

Запад наращивает санкционное давление или, по крайней мере, обещает, многие государства дают оружие – это дает дополнительные аргументы в руки украинской дипломатии, отмечает Басараб.

"Этим нужно воспользоваться, чтобы повернуть ход переговоров в нужном нам направлении. А выходит так: Россия накапливает войска, нам помогают западные партнеры, а украинское руководство продолжает говорить о каком-то особом статусе Донбасса", – говорит политолог.

Переговоры длились 9 часов, потому что искали компромисс по тексту заявления, которое не подписали, добавляет Басараб.

"Представителю Путина нужно было приехать из Берлина с определенной бумажкой. Он этого не получил. Это следует рассматривать как оптимальный финал этого этапа переговорного процесса. Но поскольку в сверхсложных условиях Ермак и президент Владимир Зеленский продолжают говорить об особом статусе Донбасса с Россией, создается тонкий лед под ними. Казак четко дал понять, что устно вроде бы удалось достичь консенсуса, что переговоры по сути относительно особого статуса должны проходить в рамках ТКГ между Украиной и представителями ОРДЛО. Ермак этому не возразил. Россияне перекинули мяч на украинскую часть поля. Так Россия хочет выйти из ТКГ как сторона конфликта. Если такие контакты начнутся, нужно пристально наблюдать за этим и выражать протест украинским властям", – отмечает политолог.

В Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась около 9 часов. Советникам "нормандской четверки" не удалось согласовать общий документ. Украинская сторона надеялась разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.