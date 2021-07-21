Визит Зеленского в США: в Офисе президента знают даты, но не называют

В ОП работают над смысловым наполнением визита, также сообщил прессекретар президента Сергей Никифоров. Фото: УНИАН

В Офисе президента ожидают официального приглашения Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "УНИАН".

В ОП работают над смысловым наполнением визита, также сообщил Никифоров. Так прокомментировал заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

"Приглашение же идет от американской стороны, так господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже знаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над наполнением визита", - сказал Никифоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино

В Офисе президента отказались назвать даты.

США предложили перенести визит Владимира Зеленского в Вашингтон с июля на август. Вашингтон предлагает провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Офис президента недоволен этой идеей. Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП. Также там заявили, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию и важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Белый дом опроверг этот тезис. Впоследствии ОП изменил заявление. Власти США крайне негативно отреагировали на искажение Офисом президента содержания разговора. Это расценили как манипуляцию Банковой.