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среда, 21 июля 2021 16:20

Визит Зеленского в США: в Офисе президента знают даты, но не называют

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Визит Зеленского в США: в Офисе президента знают даты, но не называют
В ОП работают над смысловым наполнением визита, также сообщил прессекретар президента Сергей Никифоров. Фото: УНИАН

В Офисе президента ожидают официального приглашения Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "УНИАН".

В ОП работают над смысловым наполнением визита, также сообщил Никифоров. Так прокомментировал заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

"Приглашение же идет от американской стороны, так господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже знаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над наполнением визита", - сказал Никифоров.

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В Офисе президента отказались назвать даты.

США предложили перенести визит Владимира Зеленского в Вашингтон с июля на август. Вашингтон предлагает провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Офис президента недоволен этой идеей.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП. Также там заявили, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию и важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Белый дом опроверг этот тезис. Впоследствии ОП изменил заявление.

Власти США крайне негативно отреагировали на искажение Офисом президента содержания разговора. Это расценили как манипуляцию Банковой.

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