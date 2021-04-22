Вирастюка официально избрали народным депутатом

Центральная избирательная комиссия подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка на выборах народного депутата от округа №87.
Он набрал 15536 голосов. Об этом сообщает ОПОРА.
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В то же время конкурент Вирастюка - кандидат от партии "За Будущее" Александр Шевченко получил 15 114 голосов.
Протокол подписали 16 членов ЦИК.
Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то на наибольшую поддержку могли бы рассчитывать действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Зеленского.
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