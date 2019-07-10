Винницкий кандидат в депутаты Демчак заявил о незаконной отмене ЦИК его регистрации

Кандидат в нардепы Демчак Руслан говорит, что ЦИК незаконно отменила его регистрацию как кандидата в народные депутаты. Фото: dt.ua

Кандидат в народные депутаты по 18-му одномандатному округу (Винница) Демчак Руслан Дмитриевич сообщил о незаконной отмене ЦИК его регистрации как кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в комментарии для местных СМИ.

Журналисты отметили, что в этом же округе он баллотируется вместе со скандальным экс-бенефициаром "ЭРДЭ Банка" и его полным тезкой Демчаком Русланом Евгеньевичем.

Согласно документам, переданных кандидатом, 5 июля с ним связался член Центральной избирательной комиссии Ольга Лотюк, которая сообщила о получении ЦИК от его имени нотариально удостоверенного заявления об отказе баллотироваться по одномандатному избирательному округу №18.

Несмотря на сообщения Руслана Демчака о том, что подобного рода заявление он никогда не подавал, 8 июля ему стало известно о решении об отмене его регистрации как кандидата в народные депутаты, которое было принято на заседании ЦИК.

На данный момент, Русланом Демчаком поданы соответствующие пояснения в ЦИК, а также заявление в Ладыжинское отделение полиции ОП Бершадского ОП ГУНП в Винницкой области по факту подделки документов и их подаче от его имени.

Как отмечает сам Демчак, новость о подаче фиктивного заявления, ему сообщил член ЦИК, которая назначена по квоте "Блока Петра Порошенко", а его конкурент по округу - Руслан Демчак является действующим народным депутатом от партии БПП.

По сообщениям СМИ, решениями Голосеевского районного суда города Киева в 2013 и 2014 годах были зафиксированы факты совершения банкиром Демчаком Русланом Евгеньевичем уголовных правонарушений. А именно подделки официального документа и его использование для получение прибыли в 100 млн грн, а также уклонение от уплаты налогов в размере свыше 15 млн грн. Уплатив налоги до вынесения приговора, Демчак был освобожден от уголовной ответственности в июле 2014-го, а в ноябре 2014 года избран в парламент от БПП.