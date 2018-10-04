Вилкул назвал дело против него фальсификацией ГПУ

Нардеп Александр Вилкул прокомментировал представление Генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности

Регламентный комитет Рады принял решение в понедельник, 8 октября 2018, рассмотреть представление Генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Александра Вилкула.

На своей странице в фейсбук Вилкул написал: "За последние 5 лет власть под микроскопом проверила каждую мою подпись, декларацию и жизнь членов моей семьи. Не найдено вообще ничего, что дало бы возможность начать против меня уголовное преследование и тем самым ограничить мою политическую деятельность.

Но, за полгода до президентских выборов, власть, зачищая политическое поле, решает пойти на откровенную фальсификацию, находит какую-то мою подпись восьмилетней давности, и на этом основании пытается сфабриковать против меня дело".

"Могу сказать, что мои адвокаты, ознакомившись с текстом представления ГПУ, были шокированы. Они сами имеют опыт работы в правоохранительной системе, в том числе и в ГПУ, но такого беспредела, такой топорной фальсификации они еще не встречали. В такой ситуации может уже идти речь о преступлениях и злоупотреблениях должностных лиц-фальсификаторов", - добавил один из лидеров оппозиции.

Вилкул отметил: "Предваряя все возможные запросы по поводу комментариев, сразу скажу – на комитете я буду доказывать полную несостоятельность обвинений против меня со стороны ГПУ и продемонстрирую каким образом сегодня ГПУ не просто фабрикует политические дела, а фальсифицирует их. Если кто-то считает, что обвинения против меня станут временем славы Генпрокуратуры и её руководства, то этого не будет. Это будет момент позора заказчиков и исполнителей этого дела, которые, я уверен, читают мои посты".

Обращаясь к представителям власти, нардеп подчеркнул: "Так вот – голосовать так, как вам надо, не буду. Буду продолжать говорить людям правду. Бороться не только за себя, но и за миллионы людей, против которых вы фальсифицируете дела, грабите и издеваетесь".