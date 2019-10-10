Ветеранам АТО будут выдавать жилье на различных условиях

Ветеранам смогут выдавать жилье. Фото: static.ukrinform.com

Государство ищет пути предоставления ветеранам льготного жилья на разных условиях.

"Это будут и кредитные льготы (на жилье, - Gazeta.ua), очень многие из них (ветеранов - Gazeta.ua.) Хотят взять квартиру в лизинг, так как они работают, поэтому и лизинг рассматривается", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что дал месяц, чтобы провести встречи с крупнейшими застройщиками.

"Они должны просто выделить и построить отдельные квартиры для наших ветеранов, для наших военных. Я готов проговорить с губернаторами, с мэрами, предоставить им возможность", - говорит президент.

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По словам Зеленского, также ведется работа с мэрами по обеспечению детей ветеранов местами в детсадах и школах.

Украина может построить стену на границе с временно оккупированными территориями, если на уровне "нормандского формата" не найдут путей прекращения войны.