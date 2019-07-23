Вероятнее всего, в 2020-м - Разумков объясмнил, что будет со следующими выборами

Лидер партии "Слуга народа" уверен, что местные выборы состоятся в 2020 году. Фото: glavred.info

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся все же в 2020-м. Партия начнет подготовку к ним после итогов парламентских выборов.

"Если мы говорим о местных выборах, то, действительно, к ним нужно готовиться. Думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020-м, но многое будет зависеть и от местных органов власти", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Разумкова считают, что большая часть органов власти работает неэффективно. Не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством. Не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

"Точно так же, как существует определенная коррупционная составляющая. Мы прекрасно знаем об этих "новых" технология, когда деньги размещаются на депозитах. У нас все хорошо в городах, в ОТГ, у нас нет никаких проблем, а деньги-то размещаются на депозитах. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что это часто влечет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках, и этим должны заниматься правоохранительные органы", - отметил он.

21 июля на брифинге в штабе "Слуги народа" после объявления результатов выборов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.

"Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь", - сказал Зеленский в воскресенье.

Европейский Союз, ссылаясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал выборы, прошедшие в Украине 21 июля, конкурентными и демократическими, и одновременно посоветовал устранить выявленные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла.