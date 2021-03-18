Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Завтра нардепы будут собираться на внеочередное заседание. Фото: glavcom.ua

19 марта в 13:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Нардепы рассмотрят 2 вопроса. Одно из них - вынужденные "3-недельные каникулы" из-за введения локдауну в Киеве. Об этом говорится в Telegram-канале ВРУ.

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Так, на заседание планируют рассмотреть:

- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, которые предусматривают приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021;

- проект, который предусматривает освобождение от ответственности производителей ковид-вакцин и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer.

В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 267 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.