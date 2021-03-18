Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

 
Ексклюзивы
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 279
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 90
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 441
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 684
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2790
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 306
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1458
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4383
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3834
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
Президент Литвы: "Слава Украине"
Президент Литвы: "Слава Украине"
В Верховной Раде произошло ЧП
В Верховной Раде произошло ЧП
Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым
Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Интервью
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 279
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 684
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 522
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 972
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2853
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 63
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
четверг, 18 марта 2021 20:09

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

  Комментировать
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Завтра нардепы будут собираться на внеочередное заседание. Фото: glavcom.ua

19 марта в 13:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Нардепы рассмотрят 2 вопроса. Одно из них - вынужденные "3-недельные каникулы" из-за введения локдауну в Киеве. Об этом говорится в Telegram-канале ВРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке

Так, на заседание планируют рассмотреть:

- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, которые предусматривают приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021;

- проект, который предусматривает освобождение от ответственности производителей ковид-вакцин и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer.

В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 267 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада соберется на внеочередное заседание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Надежда Суровцева учила американцев толерантности

"Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Открыли украинскую гимназию

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Россия нарушила суверенитет и целостность Украины

Открыли самый широкий мост в мире

Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Внук Чингисхана победил поляков

Самое смертоносное торнадо в истории страны

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13932
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12798
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 12519
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 12078
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 9558
Политика
Байден позвонит Зеленскому - посольство США
Байден позвонит Зеленскому - посольство США Просмотров: 117
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
 2 Просмотров: 270
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова 2 Просмотров: 288
Суд оправдал Пашинского
Суд оправдал Пашинского 2 Просмотров: 531
Мыкытась подыграл Татарову - активисты
Мыкытась подыграл Татарову - активисты Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
5
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 6209
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть