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вторник, 21 декабря 2021 16:41

Венедиктова проиграла суд журналистам и активистам - хотела взыскать 150 тыс. грн

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Венедиктова проиграла суд журналистам и активистам - хотела взыскать 150 тыс. грн
Верховный суд принял сторону СМИ и общественной организации. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова проиграла в Верховном суде изданию "Українська правда" и общественной организации Центр противодействия коррупции.

Об этом УП сообщила во вторник.

В марте прошлого года Венедиктова подала иск о защите чести и достоинства против издания и организации из-за публикации "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

В статье рассказали, что муж генпрокурора – сотрудник киберполиции Денис Колесник – влиял на работу правоохранительных органов вне объема своих полномочий, когда Венедиктова занимала должность директора Государственного бюро расследований.

В частности, Венедиктова назначила своим советником Руслана Бирюкова, который был членом конкурсной комиссии по избранию директора ДБР и работавшего в Национальной полиции. Также генпрокурор брала своего мужа на совещания.

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В иске Венедиктова потребовала опровергнуть эту информацию и взыскать 150 тыс. грн компенсации.

Печерский районный суд города Киева и Киевский апелляционный суд удовлетворили просьбу генпрокурора. Однако на уровне кассации Верховный суд встал на сторону СМИ и ГО, отменив постановления судов предыдущих инстанций.

"Граница допустимой критики в отношении такого публичного лица как политик шире, чем в отношении частного лица. В отличие от последнего, первый неизбежно и сознательно идет на то, чтобы все его слова и поступки были объектом пристального внимания со стороны журналистов и широкой общественности. Поэтому должен проявлять большую толерантность", - сказано в решении ВС.

Согласно закону "Об информации", право общественности знать информацию, представляющую общественный интерес, превосходит потенциальный ущерб от ее распространения. Кроме того, никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений.

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

На внеочередных парламентских выборах в 2019-м она была третьей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора ГБР.

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