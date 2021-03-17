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Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

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Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора
Год назад Венедиктова стала генпрокурором. Фото: Униан

17 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Новоизбранная председатель Офиса генерального прокурора стала первой женщиной в истории Украины, которая заняла этот пост.

За ее кандидатуру проголосовали 269 народных депутатов. Против выдвижения Венедиктовой выступили в партии "Голос" и "Европейская солидарность".

"Я обещаю не продавать дела. Не сливать их. Я обещаю не возвращать прокурорских оборотней. Я обещаю прокурорам восстановить мощный государственный институт. Чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными государству", - заявляла генпрокурор в ВР.

Одним из приоритетов год назад новоизбранный руководитель называла продолжение реформы прокуратуры.

"2 января 2020-го заработал Офис генерального прокурора, 11 сентября 2020 года заработали областные прокуратуры, 15 марта 2021-го заработают окружные. И для нас важно, чтобы государство не почувствовало никаких проволочек, пауз или срывов процессов в связи с этим переходом. Это же создание новых юридических лиц, новая документация, новый административный штат. Прокуроров в окружные прокуратуры должны назначить через Комиссию по отбору на административные должности. Это уже аттестованные прокуроры, но они все равно должны пройти через комиссию, как прописано в Законе", - рассказала Венедиктова о работе Офиса генерального прокурора в интервью "Укринформу" от 25.02.2021.

Служащая отметила, что после окончания аттестации в системе осталось 64% прокуроров.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что уволит Венедиктову, если она не покажет результат до завершения 2020-го. В конце года он отметил, что в Офисе президента работой генпрокурора удовлетворены.

"Она показывает, что бандитов поймано больше. Недавно они закрыли известных "скрутчиков" НДС, которые "скручивали" 20 миллиардов гривен. Это действительно историческое событие", - заявил президент в интервью изданию "Фокус" от 25.12.2020.

С Владимиром Зеленским Венедиктова познакомилась в 2018 году через нынешнего представителя президента в Раде Руслана Стефанчука. Во время предвыборной кампании была советником Зеленского по кадровым вопросам.

В прошлом - заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. Василия Каразина. Профессор, доктор юридических наук. В 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но не смогла пройти конкурс, получив балл "меньше минимально допустимого".

Перед началом 2-го тура президентских выборов Зеленский включил Венедиктову в свою команду.

На выборах в Верховную Раду она заняла 3-е место в избирательном списке "Слуги народа". Потом возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. В декабре 2019-го заняла место исполняющего обязанности директора ГБР, вместо уволенного Романа Трубы.

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В прошлом году Нацполиция направила в суд 115 тыс. уголовных производств с обвинительными актами. Сумма исков за коррупционный ущерб увеличилась в 17 раз, выявление коррупции выросло на четверть, а осужденных коррупционеров больше на 10%.

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Дата
17
марта

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

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