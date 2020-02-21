Венедиктова готова встречаться с Портновым, но не с адвокатом Порошенко

Врио главы ГБР Ирина Венедиктова выразила готовность встретиться с экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым, однако перед этим адвокату Игорю Головань отказали во встрече с Венедиктовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

Ранее Венедиктова в интервью Цензор.НЕТ заявила, что встреча с Портновым неизбежна.

"А вот как управляемое госпожой Венедиктовой ГБР отвечает на официальные письменные обращения о личном приеме: "Директор государственного бюро расследований не является руководителем органа досудебного расследования, который наделен полномочиями по ознакомлению с материалами досудебного расследования, предоставлению следователю письменных указаний и другими видами контроля за расследованием уголовных производств, соответственно отсутствуют основания для приема Вас по вопросам, связанным с расследованием вышеуказанных уголовных производств", - рассказал Головань.

"Как видим, встречаться относительно тех же производств с Портновым отсутствие статуса руководителя органа досудебного расследования госпоже Венедиктовой отнюдь не мешает. Это все, что следует знать о неангажированности, объективности и беспристрастности врио Директора ГБР. Так она выполняет задачи "не врать". Какие там еще у нее задачи? "Не воровать" и "не отступать"?", - добавил адвокат.