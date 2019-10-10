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четверг, 10 октября 2019 15:36

Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту

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Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Женщина представилась Тамарой Атамась. Фото: i.obozrevatel.com

В четверг, 10 октября, женщина, которая представилась вдовой воина АТО, пыталась прорваться на пресс-марафон к президенту Украины.

Женщина представилась Тамарой Атамась. Полиции диалога и журналистам заявила, что хочет выразить недовольство судебной системой лично главе государства, сообщает "Обозреватель".

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"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив независимо от того - пекарь он или учитель, юрист или президент", - сказала женщина.

По ее словам, в стране не работает судебная система. Судьи должны нести наибольшую ответственность за свои решения.

Государство ищет пути предоставления ветеранам льготного жилья на разных условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября.

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Дата
10
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