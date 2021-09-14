Вброс власти на фоне скандалов - сети обсуждают Данилова с латинкой

 
Ексклюзивы
1/5
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 576
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 279
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 405
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1071
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1242
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5058
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1629
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 549
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6444
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1044
Фото
Все фото
5
7
19
3
3
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
Видео
Все видео
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Интервью
1/5
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Просмотров: 72
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 603
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2340
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2970
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19071
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 27
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
вторник, 14 сентября 2021 18:55

Вброс власти на фоне скандалов - сети обсуждают Данилова с латинкой

  Комментировать
Вброс власти на фоне скандалов - сети обсуждают Данилова с латинкой
Два года назад на президентских выборах на бигбордах обещали "Конец эпохи бедности". Фото: t.me/allgolobutsky

12 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", - заявил чиновник.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей соцсетей на такую инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова

Оксана Забужко, писательница

"Чем руководствуются подонки, которые этот план здесь у нас "имплементируют", в принципе должно разбираться СБУ"

Евстратий Зоря, спикер Православной церкви Украины

"Почему "Нет"? Потому, что кириллица - наше наследство, наша азбука. Более тысячи лет украинской культуры созданные ею"

Сергей Руденко, публицист

"Политическое штукарство от "Слуги народа". Администрация президента переименована в Офис президента. Ремонт дорог пафосно назвали Большим строительством. Латание дыр в памятниках культуры - Большой реставрацией. Повестка дня президента стала называться аджендой. Президентское ПТУ назвали Президентским университетом. Украину Арестович предлагает переименовать в государство Русь-Украина. Кириллицу Данилов хочет заменить на латиницу. Каких вам, бл, реформ не хватает?"

"Позволю себе заметить, что заявление Данилова о латинице пришлась сразу на потенциальное пробуждение нового витка скандала с вагнеривцами и публичного ощупывания Лероса Тищенко. Несомненно, это просто совпадение, что триггерные темы, на которые власти наср*ть, все чаще вбрасываются властью в инфопространство неподалеку от появления триггерных тем, на которые власти очень даже не н*срать"

Внештатный советник председателя Офиса президента Алексей Арестович предлагал называть украинский язык "русским".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вброс власти на фоне скандалов - сети обсуждают Данилова с латинкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Совершили покушение на премьер-министра

"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Прах Данте Алигьери похитили монахи

У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

Самое читаемое
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 1 Просмотров: 18775
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 9846
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 9 Просмотров: 8055
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 6624
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 5058
Политика
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
 Просмотров: 72
"Велике будівництво" сделает каждую общину самодостаточной - нардеп Пушкаренко
"Велике будівництво" сделает каждую общину самодостаточной - нардеп Пушкаренко Просмотров: 81
В правительстве объяснили, почему неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК полгода пылится
В правительстве объяснили, почему неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК полгода пылится Просмотров: 153
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер 2 Просмотров: 306
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
9
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
4
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 8256
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть