Вброс власти на фоне скандалов - сети обсуждают Данилова с латинкой

Два года назад на президентских выборах на бигбордах обещали "Конец эпохи бедности". Фото: t.me/allgolobutsky

12 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей - что нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", - заявил чиновник.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей соцсетей на такую инициативу.

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Оксана Забужко, писательница

"Чем руководствуются подонки, которые этот план здесь у нас "имплементируют", в принципе должно разбираться СБУ"

Евстратий Зоря, спикер Православной церкви Украины

"Почему "Нет"? Потому, что кириллица - наше наследство, наша азбука. Более тысячи лет украинской культуры созданные ею"

Сергей Руденко, публицист

"Политическое штукарство от "Слуги народа". Администрация президента переименована в Офис президента. Ремонт дорог пафосно назвали Большим строительством. Латание дыр в памятниках культуры - Большой реставрацией. Повестка дня президента стала называться аджендой. Президентское ПТУ назвали Президентским университетом. Украину Арестович предлагает переименовать в государство Русь-Украина. Кириллицу Данилов хочет заменить на латиницу. Каких вам, бл, реформ не хватает?"

"Позволю себе заметить, что заявление Данилова о латинице пришлась сразу на потенциальное пробуждение нового витка скандала с вагнеривцами и публичного ощупывания Лероса Тищенко. Несомненно, это просто совпадение, что триггерные темы, на которые власти наср*ть, все чаще вбрасываются властью в инфопространство неподалеку от появления триггерных тем, на которые власти очень даже не н*срать"

Внештатный советник председателя Офиса президента Алексей Арестович предлагал называть украинский язык "русским".