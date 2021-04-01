Вакарчук не принимает участия в жизни "Голоса"

В партии к Вакарчуку относятся с большой любовью и уважением, отметила Рудик. Фото: goloszmin.org

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук не принимает участия в жизни политсилы. Членом партии он остается. В политсиле к экс лидеру относятся с "большой любовью и уважением".

Об этом рассказала глава "Голоса" Кира Рудик в интервью РБК-Украина.

Должность Рудик получила благодаря опыту построения ИТ-стартапа.

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"Думаю, когда Вакарчук предлагал меня на должность лидера партии, он четко понимал, что у меня есть аналогичный кейс по построению больших систем и структур в дополнение к успешному менеджерскому опыту. Потому что в бизнесе, где работала до политики, мне уже удалось построить с нуля успешный IT-стартап умных звонков с тысячей работников, который позже я продала компании Amazon за миллиард долларов. Итак с партийным строительством не будет проблем, логика примерно такая", - рассказала она. Решение экс-главы поддержали и другие партийцы.

22 марта шестерым нардепам фракции "Голос" вынесли предупреждение. Это связано с голосованием за направление на анализ Конституционного суда законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 29 марта некоторые народные депутаты фракции "Голос" обнародовали совместное заявление. Они призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. В июне 2020-го Святослав Вакарчук второй раз за политическую карьеру сложил мандат народного депутата.